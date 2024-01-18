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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'ndaki uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılarak araçlar tek tek arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'ndaki uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılarak araçlar tek tek arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, İstanbul'un 39 ilçesinde saat 20.00 itibarıyla 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Harekat Polisleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki denetime polis helikopteri de destek verdi. Denetim sırasında durdurulan araçlar ekipler tarafından detaylı şekilde arandı. Uygulamada sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.

Öte yandan denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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