İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren şüphelilerle çatışma bölgeleriyle bağlantılı örgüte destek olan yabancı uyruklu şüpheliler tespit edildi.

18 şüpheli yakalandı

İstanbul'da ikamet ettiği belirlenen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL