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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren şüphelilerle çatışma bölgeleriyle bağlantılı örgüte destek olan yabancı uyruklu şüpheliler tespit edildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren şüphelilerle çatışma bölgeleriyle bağlantılı örgüte destek olan yabancı uyruklu şüpheliler tespit edildi.

18 şüpheli yakalandı

İstanbul'da ikamet ettiği belirlenen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon İstanbul Türkiye 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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