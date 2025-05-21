İstanbul'da Borsa Manipülasyonu Soruşturmasında 7 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Borsa Manipülasyonu Soruşturmasında 7 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturmasında, örgütün ele başı olduğu iddia edilen bir şahıs ve 6 şüpheli, Muğla Fethiye'de yurt dışına kaçarken yakalandı. Şüphelilerin piyasa dolandırıcılığı yaptığı belirtiliyor.

İstanbul'da, borsada manipülasyon yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün ele başı olduğu ileri sürülen şahıs ile 6 şüpheli Muğla Fethiye'de yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı Mart-Eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı, suça konu faaliyetlerin örgütlü hareket eden şüpheli şahısların piyasa dolandırıcılığına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Merkezli Muğla'da düzenlenen operasyonda örgüt ele başı olduğu ileri sürülen Ü.B. ve beraberindeki 6 şüpheli Fethiye'den yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahısların emniyetteki sorgusu sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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