İstanbul'da 60 Milyon Lira Dolandırıcılık Yapan Çete Çökertildi

İstanbul'da yurt dışından ucuza araç getirme vaadiyle vatandaşları dolandıran 10 kişilik çete, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla çökertildi. Çete üyelerinin 9 vatandaşı toplam 60 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında arama kararı olan ve 30 adet suç kaydı bulunan çete lideri S.B., yüksek miktarda ticaret yaptığını söyleyerek güven kazanıp, gümrük indirimlerinden yararlanarak ucuza araç satacağı vaadiyle vatandaşları kandırdı. İlk aşamada bir mağdura bir aracı gerçek fiyatından daha düşüğe satarak güven oluşturan S.B., bu kişiyi referans yaparak daha fazla müşteri çekti. Ucuza araç alacaklarını düşünerek çeteye büyük meblağlar ödeyen vatandaşlar, ancak araçlarını teslim alamadılar.

Dolandırıcılık çetesi çökertildi

Mağdurların şikayetleri üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda dolandırıcılığın örgütlü şekilde gerçekleştirildiği ve şüphelilerin elde ettikleri parayı döviz büroları aracılığıyla yurt dışına aktardıkları ortaya çıktı. 2 yılda en az 9 kişinin dolandırıldığını belirleyen polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 2 aylık teknik takip ve fiziki operasyonun ardından 4 Şubat'ta Üsküdar'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 10 çete üyesi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 6 milyon TL değerinde Türk lirası, döviz ve altın, 2 adet av tüfeği; şüphelilerin dolandırıcılık paralarını teslim ettikleri döviz bürosundan ise yaklaşık 20 milyon TL değerinde Türk lirası, döviz ve altın ele geçirildi. Şüphelilerden bazılarının suçlamaları reddederek, "Bizi kullandılar, dolandırıcılıktan haberimiz yoktu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL