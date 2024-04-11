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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 63 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 545'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 63 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada Gazze Şeridi'nde 188 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 545'e, yaralı sayısının ise 76 bin 94'e yükseldiği belirtildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, 24 Mart'ta Han Yunus'taki El-Amal Hastanesi'nin tahliyesi sırasında İsrail güçleri tarafından vurularak yaralanan Muhammed Abdul Latif Abu Saeed'in hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamaya göre Saeed'in hayatını kaybetmesi sonucu Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından öldürülen Kızılay çalışanı sayısı 27'ye yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Filistin İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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