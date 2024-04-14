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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından sonra Filistinliler evlerine dönmek için yollara döküldü

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivilleri zorla yerinden etmesinden aylar sonra Filistinliler, zor şartlara rağmen evlerine geri dönmek için yollara döküldü.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar aylar geçmesine rağmen aralıksız sürüyor. Bölgenin dört bir yanını bombalayan İsrail güçleri, sivilleri evlerinden ve sevdiklerinden kopardı. Saldırıların başında Gazze Şeridi'nin kuzeyini boşaltan İsrail güçleri evleri, hastaneleri, ibadethaneleri yerle bir etti. Kuzeydeki evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve güney ile orta kesimlere sığınan Filistinliler ise aylar sonra karşılaşacakları manzara ne olursa olsun evlerine dönmek için yollara döküldü. Çoğu kadın ve çocuk binlerce Filistinli, El Rashid El Sahel Caddesi üzerinden araçlar ve at arabaları ile evlerine dönmeye başladı.

Bazı sivillerin İsrail kontrol noktasını geçerek kuzeydeki evlerine ulaştıklarını aktaran bölge sakinleri, İsrail ordusundan 50 yaş üzeri erkeklerin, 14 yaş altındaki erkek çocukların ve kadınların Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verildiğine dair mesajlar geldiğini bildirdi.

İsrail'den yalanlama geldi

İsrail Ordusu, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri döndüğünü yanlış ve asılsız olarak değerlendirerek yalanladı. Açıklamada, " Ordu, ne Selahaddin ne de El-Rashid Caddesi üzerinden bölge sakinlerinin geri dönüşüne izin vermiyor. Güvenliğiniz için orada görev yapan güçlere yaklaşmayın. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölge hala bir savaş bölgesidir ve buraya geri dönüşe izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, sivillere ateş açtı: 1 ölü

Filistinli kaynaklara göre, İsrail ordusu bugün kuzeydeki evlerine dönen sivillere ateş açtı. Saldırıda Filistinli 1 kadın hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

Yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşü, ateşkes anlaşmasına varılmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Hamas yerinden edilenlerin kısıtlama olmaksızın geri dönmesinde ısrar ederken, İsrail bu görüşü reddediyor. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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