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Isparta'da Kumar Oynanan Derneğe Operasyon: 5 Kişiye Para Cezası

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Isparta Yayla Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda 5 kişiye 32 bin 125 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 2 kişiye kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Isparta'da ekiplerce kumar oynandığı tespit edilen derneğe yapılan operasyon sonucunda bir adrese yapılan 5 kişiye 32 bin 125 TL para cezası uygulandı.

Isparta Yayla Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı tespit edilmesinin üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan kontrolde kumar oynayan 5 şahsa 32 bin 125 TL para cezası uygulandı. 2 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılarak 2 bin 900 TL paraya el konuldu.

Ayrıca Isparta'da faaliyet gösteren 102 işyeri denetlenerek, 3 işyerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.

Ekipler tarafından 1 adrese operasyon yapıldı. 3 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 39 bin 360 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapılan adres 90 gün mühürlenerek kapatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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