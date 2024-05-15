Isparta'da FETÖ'ye üye olan esnaf ve ihraç öğretim elemanı yakalandı

Isparta'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hapis cezası ile aranan esnaf ve ihraç öğretim elemanı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, adli makamlarca 10 yıl hapis cezası ile aranan esnaf Ö.P. ve 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretim elemanı Y.D., Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde yakalandı. Ö.P. ve Y.D., Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ISPARTA