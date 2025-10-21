Isparta'da Dolandırıcılara Randevu Tuzağı

Isparta'da internetten araç muayene randevusu almak isteyen bir vatandaş, dolandırıcıların tuzağına düştü. Telefonda kendisini yetkili olarak tanıtan kişinin "trafik cezan var" diyerek dolandırdığı kişiye 7 bin 150 lira gönderen vatandaş, kısa süre sonra dolandırıldığını fark etti. İlginç olan ise dolandırıcıların parayı almakla kalmayıp, mağdur vatandaşın araç muayene randevusunu da tam zamanında oluşturmuş olmalarıydı. Mağdur vatandaş, "Zaten randevu almak için onları aramıştım. Paramı alıp beni dolandırdılar, 'randevu da almazlar' diye düşünüyordum ama sağ olsunlar insafa gelip randevumu tam zamanında almışlar" dedi.

Isparta'da yaşayan Alim Küçük, aracının muayene tarihi gelince internetten randevu almak istedi. Arama motorunda karşısına çıkan 444'lü numarayı arayan Küçük, telefonda kendisini yetkili olarak tanıtan bir kadınla görüştü. Görüşme sırasında dolandırıcı, sistemin randevu vermediğini, aracının üzerinde 7 bin 150 liralık "trafik cezası" bulunduğunu söyledi. Aracının muayenesini yaptırmak isteyen Küçük, dolandırıcının verdiği IBAN numarasına parayı gönderdi. Ancak kısa süre sonra aradığı numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti. Olayın ardından bankayla iletişime geçen Küçük, parasını geri alamadı. Yaşanan olayın ilginç tarafı ise dolandırıcıların yalnızca parayı almakla kalmayıp, mağdur Küçük'ün araç muayene randevusunu da oluşturmuş olmasıydı. Küçük, ertesi gün muayene istasyonuna gittiğinde randevusunun sistemde kayıtlı olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Dolandırıcıların parayı aldıktan sonra randevuyu da oluşturması, mağdur Küçük'ü hem şaşırttı hem de gülümsetti.

"Şerit ihlali cezası var diyerek kandırdılar"

Dolandırılan Alim Küçük, "Kayseriliyim ve uzun zamandır Isparta'da yaşıyorum. Aracımın muayene tarihi gelmişti, ben de internet üzerinden randevu almak istedim. Karşıma 444'lü bir numara çıktı, ben de aradım. Doğrusu dolandırılacağım hiç aklıma gelmemişti, bu yöntemi de daha önce hiç duymamıştım. İnsanları 'polisim' diyerek arayan dolandırıcıları biliyordum ama bu şekilde çalışanlarını ilk kez gördüm. Numarayı aradım, telefonu bir kadın açtı. Randevu almak istediğimi söyledim. Benden ruhsat bilgilerimi istedi, ben de verdim. Ardından 'sistem randevu vermiyor' dedi. Nedenini sorduğumda, trafik cezam olduğunu söyledi. 'Ne cezasıymış?' diye sorduğumda 'şerit ihlali' dedi. Miktarını sorduğumda ise 7 bin 150 lira olduğunu söyledi. Ben de 'ödeyip sizi arayayım' dedim ama 'ben size yardımcı olurum' dedi. Böyle bir hizmet olduğunu bilmiyordum ama nasıl olsa ödenecek diye düşünerek verdiği hesaba parayı gönderdim" dedi.

"Öyle ikna edici konuştu ki adeta hipnoz oldum"

Küçük, "Biraz şüphelenmiştim ama öyle ikna edici konuştu ki adeta hipnoz oldum. Parayı gönderdikten sonra tekrar aradım, telefonu açmadı. Başka bir numaradan da aradım ama cevap vermedi. O an dolandırıldığımı anladım. Bugün bir arkadaşıma durumu anlattım, o da muayene randevusu almak isterken aynı numarayı görmüş. Onlardan da 2 bin 600 lira istemişler ama ben uyardığım için dolandırılmamış" ifadelerini kullandı.

"'Beni kimse dolandıramaz' diyordum ama dolandırıldım"

Tek amacının, bu olayın duyulması ve kimsenin aynı tuzağa düşmemesi olduğunu belirten Küçük, "7 bin lira çok büyük bir para değil ama insanın morali çok bozuluyor. 2-3 gündür resmen sersem gibi dolaşıyorum. 'Beni kimse dolandıramaz' diyordum ama dolandırıldım. Bankacı bir arkadaşıma sordum, 'bir şey yapılabilir mi' diye. O da 'abi, o paraya bir bardak soğuk su iç' dedi. Yapacak bir şey yok. Siber suçlara da gittim ama benden bir sürü evrak istediler, o kadar vakit ayıramadım. Şikayetçi olmadım çünkü param geri gelse de bir şey değişmeyecek. Benim için o para dolandırıcılara sadaka olsun. Tek isteğim, başkalarının benim düştüğüm duruma düşmemesi. Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin" şeklinde konuştu.

Dolandırıldığını geç fark etti, ama randevusu tam saatinde alındı

Küçük, dolandırıcıların kendisine randevu da aldığını belirterek, "Sağ olsunlar 7 bin 150 liramı aldılar ama randevumu da almışlar. Ben zaten randevu almak için onları aramıştım. Dolandırıcı bunlar, 'randevu da almazlar' diye düşünüyordum ama almışlar. Bugün gidip aracımın muayenesini yaptırdım, çok şükür bir sıkıntı çıkmadı. O para önemli değil ama başka insanlar bu tuzağa düşmesin" dedi. - ISPARTA