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Isparta'da 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Isparta'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Isparta'da 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Gülistan Mahallesi 2825 sokakta 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin içerisinden yoğun duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan çıkan yangında şans eseri yaralanan olmadığı öğrenilirken, evde maddi hasarın meydana geldiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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