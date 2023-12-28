İskenderun'da Yıkım Sırasında Diğer Bina Zarar Gördü, Çevredeki İki Bina Boşaltıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında başka ağır hasarlı binaya zarar verildiği için çevredeki iki bina çökme riskine karşı boşaltıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çay Mahallesi'ndeki bir binanın yıkım esnasında diğer ağır hasarlı binaya zarar verildi. Zarar sonrası binanın çökme riskine karşı çevrede bulunan Baysal ve Bulvar Apartmanlarının A ve B bloklarında toplam 40 daire tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliyesi yapılan aileler Ayder Apartmanı'na yerleştirildi. AFAD Arama Kurtarma ekibinden 4 kişi tedbir amaçlı sahada görevlendirilirken, emniyet güçleri yıkım çevresinde güvenlik önlemleri aldı. - HATAY