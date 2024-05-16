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İskenderun'da aranan 5 şahıstan 2'si tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şahıstan 2'si tutuklandı. İskenderun'da kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K. ve fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.K. ve Ö.K. ise serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şahıstan 2'si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İskenderun ilçesinde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K. ve fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Basit yaralama suçundan aranan G.K. ve Ö.K. ile tutukevine izinsiz madde sokma suçundan aranan R.K. ise serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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