Üye Girişi
Haberler

İş ve Siyaset Dünyasının Tanınmış İsimlerinden Adnan Erbil Hayatını Kaybetti

İş ve Siyaset Dünyasının Tanınmış İsimlerinden Adnan Erbil Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti'nin eski ilçe başkanı ve ticaret odası başkanı Adnan Erbil, doğup büyüdüğü Saruhanlı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden Adnan Erbil son yolculuğuna doğup büyüdüğü Saruhanlı'nın Halitpaşa Mahallesinden uğurlandı.

Geçmiş dönemlerde AK Parti Manisa Merkez İlçe Başkanlığı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevlerinde de bulunan iş ve siyaset dünyasının Manisa'daki önemli isimlerinden biri olan Adnan Erbil tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erbil'in cenazesi doğup büyüdüğü Saruhanlı'nın Halitpaşa Mahallesindeki Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye iş ve siyaset dünyasının önemli isimleriyle birlikte çok sayıda dost, akraba ve sevenleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Saruhanlı AK Parti Politika 3-sayfa Ekonomi Siyaset manisa Erbil

Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

 Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi

Fransız basınından Nasrallah suikastıyla ilgili gündem yaratacak iddia

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar

Kapalıçarşı'da isyan! Zammı duyan esnaf protestoya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu? CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Halkalı güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? 2 Ekim halkalı güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Halkalı güneş tutulması burç yorumları! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) 29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Giresunspor- Elazığspor maçı CANLI İZLE! Giresunspor- Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TFF 2. Lig) Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 29 Eylül Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki İstanbul için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu Trabzonspor- Konyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor- Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });