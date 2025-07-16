İran, Kaçak Akaryakıt Taşıyan Bir Petrol Tankerine El Koydu

İran, Umman Denizi açıklarında 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bir petrol tankerine el koydu. Tankerde bulunan 17 mürettebat üyesi gözaltına alındı.

İran, güneydeki Umman Denizi açıklarında 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bir petrol tankerine el koydu. Hürmüzgan Eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki deniz sınırlarında yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kolluk kuvvetlerinin Umman Denizi'nde seyir halindeki bir petrol tankerini durdurarak denetlediğini ifade etti. Kahramani yapılan kontrollerde, geminin taşıdığı yakıtla ilgili belgelerde eksiklik tespit edildiğini ve yaklaşık 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşındığının belirlendiğini aktardı. Kahramani, yabancı bandıralı tankerde bulunan kaptan ve mürettebat dahil olmak üzere 17 kişinin gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Tankerle ilgili delil toplama, yakıt numunelerinin analiz edilmesi ve belge doğrulama işlemlerinin sürdüğünü ifade eden Kahramani, adli sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.

Geminin ait olduğu ülke ve varış noktasına dair ayrıntılar açıklanmadı. - TAHRAN