İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli asker trafik kazasında öldü - Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Özel Hava Kuvvetleri biriminde görevli Ali Kemani'nin İran'ın merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'da bir Devrim Muhafızları Ordusu askeri daha şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Özel Hava Kuvvetleri biriminde görevli Ali Kemani'nin İran'ın merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Özel Hava Kuvvetleri'nde görevli olan Ali Kemani, yıllar boyu verdiği mücadele ve eşsiz vatan savunmasının ardından Humeyn bölgesinde görevi sırasında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Bu vatan savunucusunun ailesine taziyelerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİ

İran'da son aylarda Devrim Muhafızları Ordusu görevlilerine yönelik suikastlar ve şüpheli ölümler dikkat çekiyor. İlk olarak 22 Mayıs tarihinde Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Seyyad Hodayi, başkent Tahran'da evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş ve saldırının 2 motosikletli tarafından 5 el ateş edilerek gerçekleştirildiği açıklanmıştı. Ardından 30 Mayıs'ta Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü komutanlarından olan Albay Ali İsmailzade, Kerec kentinde evinin çatısından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa