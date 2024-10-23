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İngiltere ve Almanya Arasında Savunma Anlaşması İmzalanacak

İngiltere ve Almanya Arasında Savunma Anlaşması İmzalanacak
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İngiltere ve Almanya, güvenlik ve iş birliğini artırmak amacıyla Londra'da bir savunma anlaşması imzalayacak. Anlaşma, Rheinmetall'in İngiltere'de yeni bir fabrika açmasını ve insansız hava araçları ile uzun menzilli füzeler geliştirilmesini öngörüyor.

İngiltere ve Almanya arasında güvenlik, yatırım ve iş birliklerini arttırmak amacıyla savunma anlaşması imzalanacak.

İngiltere ve Almanya'nın savunma bakanları, İngiltere'nin başkenti Londra'da Avrupa'da güvenliği artırmak amacıyla bugün bir savunma anlaşmasını imzalayacak. Anlaşma kapsamında, Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, İngiltere'de topçu namlusu üretmek üzere yeni bir fabrika açacak ve 400 kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın nerede kurulacağı henüz açıklanmazken teçhizat üretiminde İngiliz şirket Sheffield Forgemasters tarafından üretilen çelikler kullanılacak. Fabrikada ilk topçu namlularının üretiminin ise 2027'de yapılması bekleniyor.

Savunma anlaşmasına göre her iki ülke insansız hava araçları ve yeni uzun menzilli füze geliştirmek için birlikte çalışacak. Alman deniz gözetleme uçakları İskoçya'daki RAF Lossiemouth hava üssünden havalanarak Kuzey Atlantik'te periyodik olarak devriye uçuşu yapacak. İngiltere ve Almanya, Typhoon jetleriyle birlikte uçabilecek insansız hava araçlarının geliştirilmesi konusunda iş birliğini güçlendirecek.

"Anlaşma dönüm noktası olacak"

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, anlaşmanın iki ülkenin ordularını ve savunma sanayilerini yakınlaştıran bir "dönüm noktası" niteliği taşıdığını söyledi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise anlaşmanın Avrupa ve NATO'yu güçlendireceğini ifade ederek, üstlenilen projelerin diğer ortaklara açık olacağını belirtti. İngiltere ve Almanya'nın hava, kara, deniz ve siber alanlardaki projelerle savunma kapasitesini artıracağını vurgulayan Pistorius, "NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek ve uzun menzilli silahlar gibi kritik kapasite açıklarını kapatmak için daha yakın iş birliği yapmamız oldukça önemli" dedi.

İngiltere'nin Fransa ile bir savunma anlaşması bulunurken, İngiltere benzer bir anlaşmayı Almanya ile ilk kez imzalayacak. Avrupa'da en büyük savunma harcamacısı yapan ülkeler olan Almanya ve İngiltere aynı zamanda Ukrayna'ya en büyük askeri yardım yapan ülkeler arasında yer alıyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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