İngiliz turistin öldüğü tekne kazasında 3 gözaltı - Haberler

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İngiliz turistin öldüğü tekne kazasında 3 gözaltı

İngiliz turistin öldüğü tekne kazasında 3 gözaltı

Marmaris'te sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz kadın turist ölmüş ve 5 kişi de yaralanmıştı.

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Marmaris'te sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz kadın turist ölmüş ve 5 kişi de yaralanmıştı.

Muğla'nın Marmaris Körfezi'nde yaşanan kaza sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde üç kişi gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma sonrası sürat teknesini kullanan T.G, Dolmuş tekneyi kullanan M.Y ve Su Sporları Merkezi İşletmecisi E.N. gözaltına alındı. Üç kişinin Marmaris Sahil Güvenlik komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün Marmaris Adliyesine çıkarıldılar. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris turist Muğla 3. Sayfa Haberler

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