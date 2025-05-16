İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Silahlı Kavga: 2 Yaralı

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, şüpheli firar etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesi sahibi Hazar A. (20), kendisine yaklaşık 10 milyon lira borcu olan Alihan Y. (27) ve Kemal T.'yi (26) konuşmak için iş yerine davet etti. Şahıslar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Hazar A. elindeki tabancayla 2 şahsa kurşun yağdırdı. Alihan Y. sağ bacağına isabet eden 3 mermi, Kemal T. ise bacağına isabet eden bir mermiyle yaralandı. Şüpheli kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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