İnebolu'da minikler hem eğlendi hem de trafik eğitimi aldı

İNEBOLU, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından anasınıfı öğrencilerine farkındalık oluşturmak için trafik eğitimi verildi.

İnebolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bülent Özyörük İlkokulu bahçesinde anasınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Eğitim öncesi öğrenciler trafik ekiplerine birtakım sorular sorarak trafik hakkında bilgi aldı. Kutlamaların ardından ekipler tarafından öğrencilere çikolata, meyve suyu ve trafik dedektifi kimlik kartı verildi. Trafik Polisleri öğrencilere yaya geçidi, trafik ışıkları, emniyet kemeri ve temel konularda eğlenceli sunum yaptı. Trafik kurallarını öğrenen öğrenciler, aynı zamanda trafik polis aracına binerek trafik heyecanı yaşadı.

Kendilerine bilgilendirme ve trafik farkındalığı deneyimi yaşatan trafik polislerine çocuklar teşekkür etti. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa