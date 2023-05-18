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İki aracın çarpıştığı kazada ölü sayısı 3 oldu

İki aracın çarpıştığı kazada ölü sayısı 3 oldu

3. Sayfa Haberleri

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Dün ilçeye bağlı Çalıkahvesi mevkiinde cenaze için Selalmazlar köyüne giden Yaşar Umur idaresindeki 78 SU 342 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Özdemir idaresindeki 34 SBD 60 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Yaşar ile Ayşe (Müzeyyen) Umur olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa (59) ve Perihan Özdemir (60) ile Huriye Ç. (62) yaralandı.

Araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Karabük'teki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ağır yaralılardan Mustafa Özdemir de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Özdemir Tragger Karabük 3. Sayfa Haberler

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