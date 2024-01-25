Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı: Narkogüç-46 Operasyonlarında 201 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde düzenlenen 'Narkogüç-46' Operasyonlarında 201 şahsın yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda 221 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 153 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde düzenlenen "Narkogüç-46" Operasyonlarında 201 şahsın yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 348 ekip, bin 136 personel, hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere 41 ilde "Narkogüç-46" Operasyonları düzenlendiğini açıkladı. 41 ilde düzenlenen "Narkogüç-46" Operasyonlarında 221 kilogram uyuşturucu madde ve 2 Milyon 153 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 201 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Yerlikaya paylaşımda, zehir tacirlerine karşı operasyonların karalılıkla devam edeceğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanı Jandarma Narkotik Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor? İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri ilk bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Gaddar hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Gaddar dizisi nerede yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI! 25 Ocak hangi takımların maçı var? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! Bu akşam hangi diziler var? 25 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Ödeme İste nedir, kimler kullanabilir? Ödeme İste sistemi nasıl çalışır? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title