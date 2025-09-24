İçişleri Bakanı, Kahraman Pilot Üsteğmen Bircan Erkan'ı Tebrik Etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli açıklarında karaya oturan gemiden 7 denizciyi kurtaran kadın helikopter pilotu Üsteğmen Bircan Erkan'ı tebrik etti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erkan'ın başarılı kurtarma operasyonunu vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli açıklarında karaya oturan gemiden 7 denizciyi kurtaran kadın helikopter pilotu Üsteğmen Bircan Erkan'ı tebrik etti.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Ütğm. Bircan Erkan, geçen hafta 1. pilot olarak görev aldığı ilk kurtarma operasyonunda Kocaeli Kandıra'da karaya oturan 'RAPID' adlı gemiden 7 denizciyi başarıyla kurtardı. Kahraman pilotumuzu yürekten tebrik ediyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa