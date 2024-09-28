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Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme: 2 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol yorumcusu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı hakkında bilgi verdi. Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde gerçekleşen olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde, olayın faili olduğu düşünülen kişilerin E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. olduğu belirlendi. Yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen E.Ü. ve M.A. yakalandı. O.M. ve O.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, şimdilerde ise futbol yorumcusu olan Serhat Akın, Beykoz'da yaptığı program sonrasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

2 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde:

Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme: 2 kişi yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Barış Polat - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Jon snow:

Helal emniyet

5
2
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isa yatar:

Acaba kim yaptırdı bilin bakalım!

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0
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