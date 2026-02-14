Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Hikmet Karaoğlan'ın eşi 5 ay önce özel bir hastanede doğum yaptı. Başarılı geçen ameliyat sonrası yetkililer, anne ve bebeğinin kaldığı odadaki klimanın arızalı olduğunu belirterek vantilatör verdi.

46 BİN 400 TL İADE EDİLDİ, HASTANEYE 5 KATI CEZA KESİLDİ

Bu durumu kabul etmeyen ve yaşananlara tepki gösteren Karaoğlan, o anları kayda alıp Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Tüketici Hakem Heyeti'ne gönderdi. Yapılan incelemelerde hastane kusurlu bulundu ve Karaoğlan ailesinden ameliyat için alınan 46 bin 400 TL'nin iade edilmesine karar verildi. Ayrıca SGK hastaneye ödenen paranın 5 katı olan 230 bin TL cezai işlem uyguladı.

Dava açıp hakkını sonuna kadar arayacağını ifade eden Karaoğlan, hastane yüzünden mağdur olan vatandaşlara "hakkınızı arayın" diye uyarıda bulundu.

"45 DERECE SICAKLIKTA ODAYA VANTİLATÖR KOYMUŞLARDI"

Yaşadıklarını anlatan Hikmet Karaoğlan şu ifadeleri kullandı: "Özel bir hastanede 5 ay önce burada eşim doğum yapmıştı. Bize hastanede bir oda ayırdılar. Ben verdiğim paranın karşılığında hizmet istiyordum. Hastanede 45 derece sıcaklıkta olan bir havada odaya vantilatör koymuşlardı. Ben bunu hemşire hanıma söyledim. Hemşireler klimaların arızalı olduğunu söylediler. Bende tamam dedim. Doğumumuzu yaptık ve hastaneden ayrıldık. Bu durumla ilgili SSK'ya ve tüketim heyetine şikayette bulundum. Benden alınan paranın usulsüz olduğunu ortaya çıktı.

"BİRÇOK KİŞİ BU ŞEKİLDE MAĞDUR EDİLMİŞ"

Bana 46 bin 400 TL'nin iade edileceği yazısı geldi. Paranızın iadesi için hastaneyle görüşün dendi ve hastaneyle görüştüm. Hastane bana yaşanan olaydan dolayı ceza yediğini söylendi. SGK hastaneye 46 bin TL'nin 5 katı ceza yazdı, 230 bin TL ceza yediler. Birçok kişi burada bu şekilde mağdur edilmiş. Hepiniz hakkınızı arayın. Ben hakkımı aradım. Ben hastaneyle bu konuyu da görüştüm. Benim 46 bin 400 TL paranın iade etmelerini istedim. 'Biz bundan dolayı ceza yedik, siz paranızı avukatınızla dava yoluyla alın' dediler. Ben de şu anda avukatlarımla görüştüm ve gereken dava yolunu açacağız gerekirse maddi manevi dava açacağım. Paramı iade alacağım, paramın iade olması için de bana bir yazı geldi"