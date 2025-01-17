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Her evde tüketilen mantıya kattıkları mide bulandırdı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılmış gıdaların güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu listede mantı, etli ekmek, kebap ve baharat gibi geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Mantıya katılanlar ise mide bulandırdı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünleri ve firmaları ifşa etmeye devam ediyor. 16 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan listede, mantı ve etli ekmek gibi ürünlerin yanı sıra, kebap ve baharat çeşitleri de bulunuyor. Özellikle zeytinyağı üreten bazı firmaların ürünlerinde farklı yağların karıştırıldığı tespit edildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Bakanlık, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik kapsamında, laboratuvar sonuçlarıyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünler ve bu ürünleri üreten firmalar kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Bu uygulama, tüketicilerin bilinçlenmesini ve hileli ürünlerden korunmasını amaçlıyor.

GÜVENİLİR GIDA

Vatandaşların, gıda alışverişlerinde dikkatli olmaları ve Bakanlık tarafından yayımlanan listeleri takip etmeleri önem arz ediyor. Gıda güvenliği konusunda herhangi bir şüphe durumunda, ilgili mercilere bildirimde bulunulması teşvik ediliyor.

Her evde tüketilen mantıya kattıkları mide bulandırdı

Her evde tüketilen mantıya kattıkları mide bulandırdı

Her evde tüketilen mantıya kattıkları mide bulandırdı

Her evde tüketilen mantıya kattıkları mide bulandırdı
Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıvatandaş:

denetleme var ama sahtecilik kol geziyor. demek ki cezalar doğru değil. bunları yapanların mal varlıklarına el koyup tc vatandaşlığından atmadınız sürece bunlar artarak devam edecek.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Halka neler yedirdiler yıllardır demekki vixdansızlar

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