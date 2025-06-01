HDP Milletvekili Mahmut Dindar Trafik Kazası Geçirdi

HDP Milletvekili Mahmut Dindar Trafik Kazası Geçirdi
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HDP Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri'de oynanacak play-off final maçına giderken trafik kazası geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de oynanacak olan Vanspor FK-Batman Petrolspor TFF 2. Lig play-off final maçına giden HDP Van Milletvekili Mahmut Dindar geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Final maçını izlemek için Kayseri'ye hareket eden HDP Van Milletvekili Mahmut Dindar'ın bulunduğu 06 ER 940 plakalı otomobil, Kayseri- ırşehir karayolu Topaklı mevkiinde kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dindar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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