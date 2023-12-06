Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Yayladağı ilçesine bağlı Sebenoba Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir evde çıkan yangını, itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yayladağı ilçesine bağlı Sebenoba Mahallesi'nde bir evde yangın meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın, vatandaşlar arasında panik oluşturdu. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY