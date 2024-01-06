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Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü

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Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan ev yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Evin yandığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde, maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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