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Hatay'ın Hassa ilçesinde ev yangını söndürüldü

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Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Buhara Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Buhara Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede diğer evlere sıçramadan söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, yangının çıktığı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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