Hatay'da yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir araçta yapılan aramada 494 adet captagon hap ve 0,50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde, 19 Şubat tarihinde Dörtyol ilçesinde durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, 494 adet Captagon hap ve 0,50 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan A.Ş. ve T.S. isimli şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında yasal işlem yapıldı. - HATAY