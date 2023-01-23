Hatay'da soba zehirlenmesi, yaşlı adam hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Erzin ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 81 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Hatay'ın Erzin ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 81 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı İsalı mahallesinde meydana geldi. Cemal Tabar'ın yaşadığı evden kokular geldiğini fark eden komşuları Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından Tabar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzin Hatay 3. Sayfa Haberler

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