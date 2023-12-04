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Hatay'da polis kovalamacası

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Hatay'ın Payas ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonrası aracı bırakıp kaçtı. Sürücü, söktüğü aracın plakalarını alamadan kaçtı.

HATAY (İHA) – Hatay'ın Payas ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonrası aracı bırakıp kayıplara karıştı. Sürücü, söktüğü aracın plakalarını ise vatandaşların kendini fark etmesi üzerine alamadan kaçtı.

Olay, Payas ilçe merkezinde meydana geldi. Polis ekipleri, 06 BUU 411 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin üzerine aracı süren sürücü, ekiplerin ihtarına uymayarak ara sokaklara doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin kovalamacası sonrası araç İstiklal Mahallesi'nde bir ara sokakta terk edilmiş vaziyette bulundu. Araç sürücüsü ve yanında bulunan şahsın ise kaçtığı belirlendi. Araç polis tarafından otoparka çekilirken, sürücünün kaçmadan önce aracın plakasını söktüğü fakat vatandaşların kendisini fark etmesiyle plakaları alamadan kaçtığı anlaşıldı.

Polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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