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Hatay'da öğrencilere yangın eğitimi verildi

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde eğitim gören öğrencilere yangına karşı alınabilecek tedbirler ve müdahale eğitimi verildi. Kumlu İlköğretim Okulu, Kumlu Ortaokulu, Kumlu İmam Hatip Ortaokulu ve Kumlu Çok Programlı lise öğrencilerine eğitim verildi.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde eğitim gören öğrencilere yangına karşı alınabilecek tedbirler ve müdahale eğitimi verildi.

Kumlu ilçesinde yer alan; Kumlu İlköğretim Okulu Kumlu Ortaokulu, Kumlu İmam Hatip Ortaokulu ve Kumlu Çok Programlı lise öğrencilerine, yangına karşı alınabilecek tedbirler ve müdahale eğitimi verildi. İtfaiye ekiplerinin eğitiminin ardından öğrencilere bilgilendirici el broşürü dağıtıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Kumlu İtfaiye 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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