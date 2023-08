Hatay'da kıraathanede çıkan tartışmada 3 kişi silahla yaralandı

Husumetlisi tarafından bacağından vuruldu... O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde kıraathanede çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak yaralanmıştı. Olayda kurşunların hedefi olan şahsın, bacağından vurulduktan sonra yaşadığı şok güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan kıraathanede meydana gelmişti. 24 yaşındaki E.G. geçmişte husumet yaşadığı gruba ateş açmış ve silahlı saldırı sonrası İ.D., E.B. ve N.İ. yaralanmıştı. Olayın ardından polis ekiplerinin çevrede yaptığı güvenlik kamerası taramasında olay anını gören kamera kaydı ortaya çıktı. Olay anında vurulan şahsın, çevrede bulunan vatandaşları binaya soktuğu daha sonra kendisinin dışarı çıktığı ve bacağından vurulduğu görülüyor. Şahsın bacağından vurulduktan sonrası yaşadığı şoksa an be an güvenlik kamerasına yansıdı.