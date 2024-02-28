Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Kaçak Mazot Operasyonu: 2 Bin 516 Litre Kaçak Mazot Ele Geçirildi

Güncelleme:

Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 bin 516 litre kaçak mazot ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 bin 516 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 27 Şubat günü Payas Yenişehir Mahallesi'nde O.Y.'ye ait etrafı açık isimsiz iş yerinde atık yağdan kaçak mazot yapıldığı bilgisine istinaden bahse konu yerde arama yapıldı. Söz konusu adreste yapılan aramada; 1 adet kompresör, 3 adet hidrofor, 1 adet ayrıştırma makinesi, 2 adet bin 500 litrelik mikser tankı, 1 adet ısıtma kazanı ve buna bağlı yağ ön ısıtıcı, 1 adet 3'lü distile tankı, 1 adet fanlı soğutma havuzu, 1 adet gri renkli metal tank, 1 adet vakum pompası, 1 adet 1000 litrelik fiber tank ve iş yerine ait tankerlerin içerisinde 2 bin 516 litre kaçak mazot ele geçirildi. Şüpheli O.Y. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Payas Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? DEM Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale adayı Şehriman Güneş ve Rıza Taşkın kimdir? DEM Parti Kayseri Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri adayı Remziye Erener ve İhsan Sarıyar kimdir? Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? DEM Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kastamonu adayı Hatice Uçar ve Yakup Akyol kimdir? AUZEF SINAV TARİHLERİ ne zaman? 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman başlıyor? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? Nevruz ne zaman 2024? Nevruz nasıl kutlanır, neler yapılır? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir? Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç kimdir? Bilgehan Erdem kimdir? CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title