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Hatay'da Jandarma Ekipleri 108 Aranan Şahsı Yakaladı

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir haftalık çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 108 şahsı yakaladı. Tutuklanan 18 şahıs ceza infaz kurumuna teslim edilirken, diğer 90 şahıs ise serbest bırakıldı.

Hatay'da jandarma ekiplerinin bir haftalık çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 108 şahsı yakaladı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından son bir haftada gerçekleştiren çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 108 şahıs yakalandı. Sıkı takip sonucu yakalanan şahıslardan 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer yandan, 90 şahıs ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Hatay Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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