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Hatay'da Fren Arızası Feci Kazaya Yol Açtı: 5 Yaralı

Hatay'da Fren Arızası Feci Kazaya Yol Açtı: 5 Yaralı
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Hatay'da kum yüklü hafriyat kamyonunun fren sistemindeki arıza nedeniyle 9 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya ait görüntüler izleyenleri ürpertirken, Hatay Valiliği bölgede tonajlı araç trafiğine sıkı denetim başlattı.

Hatay'da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyonunun araçları kağıt gibi ezdiği anlara ait görüntü ortaya çıktı. İzleyenleri ürperten feci kazada, 9 araç zarar görürken 5 kişi yaralanmıştı.

Geçtiğimiz Pazar günü Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde fren sisteminde arıza yaşanan Mercedes Benz marka kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 9 araca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 vatandaşta yaralanmıştı. Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazaya ait araçların kağıt gibi ezildiği ana ait görüntü ortaya çıktı. Görüntüde; hafriyat kamyonun park halindeki ve seyir halindeki araçları adeta biçtiği görüldü. Hatay Valiliği, bölgede sıklıkla yaşanan tır ve kamyon kazaları sonrası tonajlı araç trafiğine kapalı cadde ve sokakları araçların kullanmaması için sıkı denetim başlattı.

"Babamla birlikte ölümden döndük, neredeyse 2 adımlık kıl payı hareketle kurtulduk"

Kazaya iş yerinde yakalanan esnaf Tuncay Demirel, iş yerinin zarar gördüğünü belirterek "Geçtiğimiz Pazar günü yaşanan hafriyat kamyonu kazasında mevcut iş yerimizde babamla birlikte ölümden döndük, neredeyse 2 adımlık kıl payı hareketle kurtulduk. Burada bayağı maddi ve manevi zarara uğradık. İş yerimiz yaklaşık 200 bin TL'lik zarar gördü. Zararımızın firma tarafından karşılanmasını istiyoruz. Bizi Allah korudu, büyük bir faciadan dönüldü. Biz burada büyük bir depremi yaşamış bir halk olarak neredeyse ikinci depremi yaşadık. 9 tane araç pert oldu, kazanın sesi çok kötüydü" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Valiliği Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Ekonomi trafik Yaşam hatay Kaza

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