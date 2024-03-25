Hatay'da Asayiş Uygulaması: 4 Tutuklama ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'da İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1295 şahıs, 1056 araç ve 298 motosiklet sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kentin huzurunu ve asayişini sağlamak amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince 22 Mart tarihinde İskenderun genelinde yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1056 araç ve 298 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 4'ü aranan, 1'i kayıp 14 şahıs yakalanırken, 9 şahsa yoklama kaçağı tebliği düzenlendi. Bu şahıslardan 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 tabanca, 29 fişek, 15 gram kannabinoid maddesi, 60 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. - HATAY