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Hatay'da Amatör Futbol Kulübü Mesa Spor'un Lisansları Hırsızlık Mağduru Oldu

Hatay'da Amatör Futbol Kulübü Mesa Spor'un Lisansları Hırsızlık Mağduru Oldu
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Hatay'da Mesa Spor kulübünde, ligin başlamasına bir gün kala 20 futbolcunun lisansı hırsızlar tarafından çalındı. Olayın kasıtlı olduğu düşünülen hırsızlık nedeniyle kulüp yöneticileri durumu TFF'ye bildirdi. Maç saatine kadar durumun ne olacağı belirsiz.

HATAY (İHA) – Hatay'da amatör ligde mücadele eden Mesa Spor'da 20 futbolcunun lisansı ligin başlamasına 1 gün kala 2 hırsız tarafından çalındı. Kasıtlı olarak yapıldığı düşünülen olayda 120 lisans içerisinden a takım oyuncularının lisanlarının çalınmasıysa kulüp yöneticilerini hayrete düşürdü.

Hatay 1. Amatör Kümede mücadele eden Mesa Spor, ilk maçına 10 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da İskenderun ilçesi temsilcisi Azganlıkspor karşısında çıkacaktı. Ligin ilk müsabakası olacak olan maça 1 gün kalaysa kulübün yönetiminin bulunduğu ofisten 120 lisans içerisinden a takım oyuncusu 20 oyuncunun lisansı çalındı. Durumu polis ekiplerine bildiren kulüp yönetiminin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Öte yandan, binanın giriş kısmında bulunan kameradaysa 2 kişinin gece saatlerinde binaya giriş ve çıkış yaptığı görüldü. Müsabakaya 1 gün kala yaşanan olay sonrası kulüp yönetimi yapılanın kasıtlı olduğunu düşünerek durumu TFF'ye bildirdi. Maçın oynanıp oynanmayacağıysa maç saatinde belli olacak.

"120 tane sporcunun lisansının bulunduğu dolaptan sadece A takımın lisanslarını çalıp kayıplara karışıyorlar"

Payas Mesa Spor kulübü yöneticisi Hakan Aydın, "Çarşamba gecesi saat 02.55 sularında kimliği belirsiz iki kişi kulüp odamıza gelip, direkt A takım lisanslarını dolabın içinden çaldılar. Perşembe günü resmi maçlarının olduğunu ve kasıtlı şekilde yapılmış olayla şoka uğradık. Kimliği belirsiz şahıslar lisansların yerini elleriyle koymuş gibi buluyor; 120 tane sporcunun lisansının bulunduğu dolaptan sadece A takımın lisanslarını çalıp kayıplara karışıyorlar. Olayın kesinlikle kasıtlı olarak gerçekleştiğini düşünüyoruz. Direkt aşağıdan gelen şahıslar burayı bilen kişiler, direkt şalterleri kapatması. Burada bulunan şalterlerin yerini biz bilmiyoruz. Şahısların daha önceden burada keşif yapmış oldukları belli. Direkt karşıda bulunan dolabı açıp orada lisanslı futbolcularımızın özellikle A takımı lisanslı oyuncuların lisanslarını alıp odadan çıkıyorlar" dedi.

"Azganlık Spor ile müsabakamız var biz maçımıza çıkma taraftarıyız inşallah çıkacağız"

Maça çıkma taraftarı olduklarını ve bunun için mücadele edeceklerini belirten Aydın, "Yarışmalar ve gerekli konu hakkında TFF'ye bütün bilgileri verdik, onlar da bize yardımcı oldular inşallah yarınki maça çıkabiliriz. Azganlık Spor ile müsabakamız var biz maçımıza çıkma taraftarıyız ve inşallah çıkacağız. Bir ertelenme söz konusu da olabilir yani. TFF'nin bu konuda yardımcı olacaklarını üzerinde düşünüyoruz. Biz iki sene önce kurulmuş bir takımız ve ilk senede biz şampiyon olup ikinci amatörden birinci amatör ligine çıktık. Payas'ımızı en güzel şekilde inşallah temsil edeceğiz. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bütün bulgular toplandı. Biz emniyetimize güveniyoruz, inşallah en kısa sürede bu suçları tespit edip en ağır bir şekilde ceza almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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