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Hatay'da 32 Bin TL Değerindeki Cep Telefonu Çalındı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kumlu ilçesinde bir iş yerinden çalınan 32 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan 2 hırsızı yakaladı.

Hatay'da bir iş yerinden 32 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan 2 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık suçlarına karşı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri, Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına müdahale etti. Olayın şüphelileri S.Y ve C.K, suça konu olan 32 bin TL değerindeki cep telefonu ile birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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