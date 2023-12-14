Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay'da 3 Bin 250 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Hatay'da 3 Bin 250 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

14 Aralık 2023 17:29 Güncelleme: 17:31 Abone Ol

Hatay'ın Payas ilçesinde yapılan operasyonda, C.Ç. isimli şahsın işyerinde ve işyeri önünde bulunan M.Ç.'ye ait hafif ticari kamyonette kaçak olduğu belirlenen 3 bin 250 litre akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.