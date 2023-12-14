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Hatay'da 3 Bin 250 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

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Hatay'ın Payas ilçesinde yapılan operasyonda, C.Ç. isimli şahsın işyerinde ve işyeri önünde bulunan M.Ç.'ye ait hafif ticari kamyonette kaçak olduğu belirlenen 3 bin 250 litre akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Hatay'ın Payas ilçesinde 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik çalışmada Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan C. Ç. isimli şahsın işyerinde ve işyeri önünde bulunan M.Ç.'ye ait hafif ticari kamyonette yapılanan aramada; kaçak olduğu belirlenen 3 bin 250 litre akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili C.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Payas Hatay Gözaltı Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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