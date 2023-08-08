"Hastamızı hastaneye götüreceğiz" bahanesiyle emanet aldıkları araçla hırsızlık yaptılar

SAMSUN - Samsun'da 2 kişi 'hastalarına hastaneye götürme' bahanesiyle aldıkları emanet araçla 2 ayrı mahalleden motosiklet çaldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar ve Esenevler Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı mahalleden 2 adet motosiklet araca yüklenerek çalındı. Olay polis haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili K.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.

Söz konusu şahısların bir arkadaşları aracılığıyla hastaları olduğunu ileri sürüp 'hastayı hastaneye götürme' bahanesiyle emanet aldıkları hafif ticari araçla çaldıkları motosikletleri yükleyip götürdükleri ortaya çıktı.

Soruşturma devam ediyor.