HAKMAR ve TATBAK Şirketlerine Yönelik FETÖ Soruşturması Detayları Ortaya Çıktı

HAKMAR ve TATBAK şirketlerine yönelik FETÖ soruşturmasının detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, şirketlerin ortağının oğlunun ihbarcı olduğu aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla HAKMAR ve TATBAK şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Savcılığa ifade veren şüphelilerden, aralarında şirketlerin yönetim kurulu başkanı Zeki D.'nin de bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Yapılan ihbarlarla 2016'da soruşturma başlatıldı

Öte yandan soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, 30 Ağustos 2016 tarihinde şüpheli Zeki D. ile diğer şirket ortakları ya da şirket çalışanlarının örgüt üyesi olduğu, şahısların ortağı olduğu şirketler üzerinden örgüte para aktarıldığı iddiasıyla ihbarlar yapıldığı ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yazıda, 2023'de 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve bir kısmının tutuklandığı, ayrıca soruşturma sürerken HAKMAR şirketler grubunda yüzde 10 civarı ortaklığı olduğu tespit edilen bir şahsın oğlu T.A.'nın da ihbarda bulunduğu, ihbarda Zeki D.'nin kuryeler kullanmak vasıtasıyla söz konusu şirketler üzerinden elde edilen parasal faaliyeti örgüte aktarmaya devam ettiğini, finansal faaliyet kapsamında elde edilen paraları örgüt üyeliği kapsamında cezaevinde bulunan şahısların ailelerine örgütsel motivasyonlarını diri tutmak amacıyla aktardığını söylediği aktarıldı.

"Cemaat ile yükseldim, servetimde gitse feda olsun"

Sevk yazısında, şüpheli Zeki D.'nin örgüt üst yönetiminden aldığı talimatlar doğrultusunda bahse konu şirketler üzerinden elde ettiği gelirler ile örgütün finans faaliyetlerini gerçekleştirdiği, şüphelinin çevresine "cemaat ile yükseldim, servetimde gitse feda olsun", "maliyeden bir marketimin günlük geliri kadar cezada yiyecek olsam fiyatları yükseltip ülkedeki enflasyonu arttıracağım" şeklinde beyanlarda bulunduğu aktarıldı. Şirketlerin İstanbul'da bulunan genel müdürlük binalarında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğunun belirtildiği sevk yazısında, güvenliği üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, şirketlerde terör örgütüyle irtibatlı uyap kaydı bulunan şahısların istihdam edildiği, Zeki D.'nin ihraç polis memuru Cengiz G.'yi kişisel asistanı olarak çalıştırdığı kaydedildi.

Vasiyetnamede HAKMAR-TATBAK ve diğer şirketlerin faaliyetlerinin devam ettiği müddetçe zekatlarının "hizmet hareketi" olarak belirttiği FETÖ'ye vakfedilmesine dair kayıt bulunduğu aktarıldı.

Sevk yazısında ayrıca, şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde özellikle finansal boyutta faaliyette bulundukları, sahip olunan şirketler ve mal varlıkları aracılığıyla haklarında örgüt üyeliği ya da yöneticiliği kapsamında mahkumiyet kararları bulunan ya da henüz deşifre edilmemiş örgüt mensuplarının fonlandığı, söz konusu faaliyetlerin HAKMAR - TATBAK şirketleri özelinde aynı zamanda sahip olunan diğer şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği, fonlamaların genel itibariyle elden teslim suretiyle yapıldığı, Zeki D.'ye ait şirket kasalarında yapılan aramalarda kendi el yazısı bulunan vasiyetname ele geçirildiği, bu vasiyetnamede HAKMAR-TATBAK ve diğer şirketlerin faaliyetlerinin devam ettiği müddetçe zekatlarının "hizmet hareketi" olarak belirttiği FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne vakfedilmesine dair kayıt bulunduğu aktarıldı. - İSTANBUL