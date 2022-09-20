Hakkari haberi! Hakkari'de terör operasyonu 3. Sayfa Haberleri Hakkari haberine göre Hakkari'de menfeze El Yapımı Patlayıcı (EYP) yerleştirmeye çalışan 3 PKK'lı teröristten 2'si, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise sağ yakalandı. Hakkari'de menfeze El Yapımı Patlayıcı (EYP) yerleştirmeye çalışan 3 PKK'lı teröristten 2'si, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise sağ yakalandı. Hakkari'de El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı hazırlığındayken güvenlik kameralarına yakalanan teröristlere yönelik, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince operasyon düzenlendi. Polisin 'teslim olun' çağrısına ateşle karşılık veren teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi. (Feyzullah Taş/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hakkari PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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