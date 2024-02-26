Gümüşhane'de minibüsle kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane merkez İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirler Caddesi'nden İnönü Caddesi'ne çıkmak isteyen Ömer S. kontrolündeki 34 EZH 087 plakalı 3 tekerlekli kurye motosikleti, karşı istikametten gelen Murat B. idaresindeki 29 AE 054 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför kabininde sıkışan sürücü Ömer S. ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kuryenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE