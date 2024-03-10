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Gümüşhane'de Çocuğa Otomobil Çarptı

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Gümüşhane'de yol kenarında oynayan bir çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'de yol kenarında arkadaşlarıyla oynarken bir anda yola doğru koşan çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane Özcan Mahallesi'ndeki anayol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşlarıyla birlikte yola yakın bir noktada oyun oynayan 10 yaşındaki E.A.Ö. bir anda yola doğru koştu. Yola çıkan çocuğu son anda fark eden 38 BP 579 plakalı Skoda markalı otomobilin sürücüsü H.E. frene basmasına rağmen kazaya engel olamadı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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