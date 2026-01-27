Haberler

Engelli adamın eşi ölünce gizli bölmeye kaldırdığı 1 kilo altını çalındı iddiası
Adana'da eşi hayatını kaybeden 88 yaşındaki Abdulmuttalip Koç, gizli bölmesindeki yaklaşık 1 kilogram altının çalındığını ileri sürerek polise başvurdu. Çalışmalar sürerken şüpheli akrabalar ifadelerinde altınları almadıklarını ifade etti.

Adana'da eşi ölen 88 yaşındaki görme ve duyma engelli adam, gizli bölmeye kaldırdığı yaklaşık 1 kilogram altınının çalındığını iddia ederek polise başvurdu.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 80 görme ve duyma engelli olan 88 yaşındaki Abdulmuttalip Koç, eşinin vefatının ardından hayatının ikinci büyük şokunu yaşadı. Almanya'dan emekli olduktan sonra 1999 yılında Türkiye'ye yerleşen Koç, Güllü Koç ile evliydi. Eşi, uzun süren hastalık sürecinin ardından geçen yıl 2 Aralık'ta hayatını kaybetti. Koç, yaklaşık 25 gün süren hastane süreci ve ardından cenaze işlemleriyle ilgilendi. Koç, cenaze telaşının sona ermesinden sonra 14 Aralık'ta komodinin içine yaptırdığı özel ve gizli bölmede sakladığı yaklaşık 1 kilogram altını kontrol etti. Altınların yerinde olmadığını fark eden yaşlı adam durumu polise bildirdi. Koç, kapısında herhangi bir zorlama olmadığını, eşinin iki kardeşinde evin anahtarının bulunduğunu ve altınların yerini yalnızca onların bildiğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli olarak gösterilen akrabaları gözaltına aldı. Ancak şüpheliler, ifadelerinde altınları almadıklarını ve yerini bilmediklerini öne sürdü. Delil yetersizliği nedeniyle şüpheliler serbest bırakıldı.

"Cenazeyle uğraşırken altınlar kayboldu"

Cenazeyle uğraşırken altınların sırra kadem bastığını belirten Abdulmuttalip Koç, "Yaklaşık 1 kiloya yakın altın vardı. Eşim öldükten sonra altınları toparladım ve yerine koydum. Aradan bir hafta geçti. Biz çocuklarla birlikte mezarlığa gittik. Oradan eve döndüm. 14 Aralık 2025 günüydü. Altınlara baktığımda yerinde olmadığını fark ettim. Eşimin iki kardeşinde de evin anahtarı vardı. Altınlarımın bulunduğu yeri onlardan başka kimse bilmiyordu. Altınlar gizli bir bölmedeydi. Altınları onlara sordum ancak inkar ettiler. O gün durumu polise bildirdim. Polisler inceleme yaptı ancak maalesef çalan kişi eldiven kullanmıştı. Kimsenin parmak izi çıkmadı" dedi. - ADANA

