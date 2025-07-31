Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası

Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası
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Tutuklanan ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer'le birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Avukat Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi. Avukat Sezgin Tunç, Çelebi'nin ilk kaldırıldığı hastanede ciddi ihmaller yapıldığına dair tespitlerinin bulunduğunu ve bunları soruşturma dosyasına detaylı olarak sunduklarını duyurdu.

Uyuşturucu madde kullanımından dolayı hayatını kaybettiği öne sürülen Avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan kripto para borsası ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Göksu Çelebi'nin ailesini avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiasıICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer

AVUKAT GÖKSU ÇELEBİ'NİN AİLESİNDEN AÇIKLAMA:ÖLMEDİ, HASTANEDE YOĞUN BAKIMDA

Olayın yankıları sürerken Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatı Sezgin Tunç, genç avukatın öldüğü iddialarının doğru olmadığını belirtti. Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim adına kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur: Müvekkilimin kızı halen hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olup, hayati tehlikesi devam etmektedir. Bazı mecralarda yer alan vefat ettiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır ve asılsızdır."

Göksu Çelebi'nin ailesini avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası

"HASTANEDE CİDDİ İHMALLER YAPILDI" İDDİASI

Son olarak Sezgin Tunç'tan ortalığı karıştıracak bir açıklama daha geldi. Avukat Tunç, Göksu Çelebi'nin ilk kaldırıldığı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ciddi ihmaller yapıldığına dair tespitlerinin bulunduğunu ve bunları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına detaylı olarak sunduklarını duyurdu.

"DARP İZLERİ ADLİ VAKA RAPORUNA YAZILMADI, HASTAYA KAN VEYA İDRAR TAHLİLİ YAPILMADI"

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Özet olarak; Adli vaka raporunda eksiklik ve sorunların bulunduğu, paylaşılmasından imtina edildiği, Mağdurun vücudunda bariz darp izlerinin adli vaka raporuna yazılmadığı, Darp ve enjeksiyon izlerinin fotoğraflanmadığı, Yüksek dozda uyuşturucu madde şüphesiyle getirilen hastaya kan veya idrar tahlili yapılmadığı, yapılmışsa dahi bunların ikinci hastane ile paylaşılmadığı,

Göksu Çelebi'nin ailesini avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiasıAvukat Göksu Çelebi

"HASTANEDEKİ KAYDI SİSTEMDEN ÇIKARILDI, E-NABIZ VERİLERİ HEKİM GÖRÜNTÜLEMESİNE KAPATILDI"

Tıp teamüllerine aykırı olarak hastanenin Acıbadem Hastanesine sevk işlemlerine direnç gösterdiği, Hamidiye Etfal'de yoğun bakım yatışı yapılmış olmasına rağmen daha sonra bu kaydın sistemden çıkarıldığı, ?Sevk akabinde E-Nabız açıkken, hemen sonra erişimininin hekim görüntülemesine kapatıldığı tespit edilmiştir. Bu şüpheli ve kritik hususlara ek olarak, şüpheli beyanları ve olayın oluş şekli hakkında detaylı soru ve teknik inceleme taleplerimiz dosyaya sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Tunç'un açıklaması şu şekilde;

Göksu Çelebi'nin ailesini avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası

NE OLMUŞTU?

14 Temmuz 2025 akşamı İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kireçburnu semtinde yaşanan olayda 27 yaşındaki Avukat Göksu Çelebi'nin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kripto para borsası ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile birlikte uyuşturucu kullandığı öne sürüldü. Kısa süre sonra fenalaşan Çelebi, ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Çelebi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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