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Gine'deki futbol maçındaki ölü sayısı 135'e yükseldi

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Gine'nin Nzerekore kentinde düzenlenen futbol maçı sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 135'e yükseldi. Olay, hakemin tartışmalı bir penaltı kararı vermesinin ardından taraftarlar arasında çıkan kavga sonucunda yaşanmıştı.

Batı Afrika ülkesi Gine'nin Nzerekore kentinde 1 Aralık'ta futbol maçı sırasında çıkan çatışmanın ardından yaşanan izdihamda bilanço artıyor.

ÖLÜ SAYISI 135'E YÜKSELDİ

İnsan hakları örgütleri tarafından yapılan açıklamaya göre olayda 135 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, güvenlik güçlerinin çatışmaya müdahale sırasında çok fazla göz yaşartıcı gaz kullandığı ve seyircilerin değil yetkililerin korunmasına öncelik verdiği ifade edildi.

Pazar günü Gine Geçici Devlet Başkanı Mamady Doumbouya onuruna düzenlenen yerel bir turnuva sırasında hakemin tartışmalı penaltı kararının ardından taraftar birbirine girmiş ve izdiham yaşanmıştı. Yüzlerce kişinin sahaya indiği olaylarda polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti. Gine Başbakanı Amadou Bah Oury, olayın sorumlularının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını ifade etmişti. Resmi açıklamada izdiham sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 56 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Gine'deki futbol maçındaki ölü sayısı 135'e yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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