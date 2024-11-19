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Yeni sahtekarlar listesinde dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan gıdada tağşiş listesi güncellendi. İstanbul'dan da 4 firma listede yer aldı. Kıyma, sucuk, parça et, zeytinyağı, kuzu eti ve kekikteki sahtekarlık kamuoyunun dikkatine sunuldu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığı ile oynayarak pişmiş et dönerde dil, kıymada at, eşek veya domuz gibi tek tırnaklı hayvan eti, şekerde ve çikolatada ilaç etken maddesi ekleyenlerle uzayıp giderken listeye yenilerini ekledi.

KUZU ETİ, ZEYTİNYAĞI, KEKİK

Bakanlığın hazırladığı son "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde kuzu eti, sucuk, kıyma, parça et, zeytinyağı ve kekikte yapılan sahtekarlığa yer verildi.

18 Kasım'da yayımlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Adana'dan iki firmanın kullandığı parça etlerde tek tırnaklı eti, İstanbul merkezli firmaların ürünlerinde de ilaç etken maddesi tespit edildi.

Yeni sahtekarlar listesinde dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi

Bakanlık Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar başlığı altında da yeni liste yayımladı. İstanbul'dan 4 firmanın yer aldığı listede dana sucukta sakatat, dana kıymada kanatlı eti tespit edildi. Sahtekar firmalar zeytinyağlarının içine ise yine tohum yağları karıştırmış. Ayrıca tereyağı diye satılan ürünlerin içinde süt yağı bulunmaması tüketiciyi adeta şok etti.

Yeni sahtekarlar listesinde dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBilirkişi:

Ceza yada kapatma yok ki. Adeta devam edin diyorlar.

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